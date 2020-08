VIDEO. Hombre de clase alta lanza insultos raciales a repartidor de comida

Brasil.- Un video muestra el momento en que un hombre de clase alta lanza insultos raciales a un repartidor de comida.

Los hechos se registraron en un condominio ubicado en el municipio de Valinhos, en São Paulo, Brasil, cuando un repartidor que trabaja para una aplicación de servicio de entrega de alimentos sufrió agresión verbal y racismo por parte de un residente.

Un video muestra como un hombre de identidad desconocida ofende al repartidor asegurando que el trabajador está celoso del hombre.

Durante la discusión, el hombre llama al repartidor "semianalfabeto" y le repite que está celoso de la vida que tienen las personas que viven en su condominio.

Así mismo, aseguró que el repartidor no tiene dónde vivir o "nunca tendrá" nada de lo que estaba mencionando.

Según la denuncia del trabajador, el agresor no quiso identificarse, además aseguró que es la segunda vez que iba a entregar comida a su casa y la primera vez también fue grosero con él.

Le dije que ya no podía hacer eso porque a nadie le gustaba ese tipo de actitud. Lo que hace es mostrarse superior a la gente. Hubo un momento en que me escupió, tiró la nota al suelo y dijo que yo era basura. Frente a la policía, continuó con las agresiones, me llamó ‘favelado’ (perro callejero)”, denunció el repartidor.