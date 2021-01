VIDEO. Hombre entrega llaves de su casa a su novia y ella le roba

Perú.- Un hombre identificado como Edwin Pichuga Guzmán, denunció a su pareja después de que él le diera las llaves de su casa y ella aprovechara el momento en que él salió para robarle todos sus bienes.

Los hechos se registraron en Perú, y según una entrevista para el medio local 24 Horas, el joven relató que luego de un mes de relación pensaba que era “amor sincero” por lo que le entregó a su novia las llaves de su hogar y así poder demostrarle su amor y confianza.

Tras varios días de vivir en su casa con “normalidad”, el hombre salió a trabajar y horas después recibió una llamada de sus vecinos quienes le alertaban que dos hombres sacaban los muebles de su domicilio.

Así mismo, sus vecinos le dieron las placas de la camioneta en la que la novia y sus cómplices se llevaron todos sus bienes, por lo que el afectado denunció ante las autoridades y pudieron dar con los delincuentes.

Creí que era amor sincero. Cuando vine a mi casa me percato que la cortina no estaba, cuando entré no había nada, ni lavadora, cocina, televisor, muebles, ventilador, ni mis platos. Gracias a mis vecinos y la rápida acción de Serenazgo logré recuperar mis pertenencias antes de que fueran vendidas por mi expareja”, reveló el hombre.