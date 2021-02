VIDEO. Hombre halla 2 muñecos en lugar de los cadáveres de sus bebés

Rusia.- Un caso insólito se registró después de que un hombre descubriera que en lugar de sus supuestos “bebés” habían enterrado a dos muñecos de juguete.

Los hechos se registraron en Daguestán, Rusia, cuando Daúd Daúdov de 33 años, había pasado los días más felices de su vida al enterarse que era padre de gemelos.

Sin embargo, seis días después y antes de poder conocerlos, su esposa le dio la mala noticia de que ambos habían fallecido, por lo que se realizaran en todos los preparativos del funeral.

Según detalló el medio Mirror, mientras se realizaba el entierro el padre decidió darles el último adiós a los bebés, pero se llevó la escalofriante sorpresa de que en realidad estaba sepultando a dos muñecos.

Poco tiempo pasó para que la mujer declarara que realmente había engañado a su esposo fingiendo que estaba embarazada y después inventado la muerte de sus bebés recién nacidos.

Según la investigación realizada por las autoridades cuando todo parecía que la noticia de un embarazo se confirmaría, la mujer vio que la prueba salía negativa y para no decepcionar a su marido decidió engañarlo, incluso a medida que pasaban los meses, agrandó la historia e inventó que no serían uno sino dos hijos los que tendría la pareja.

De vez en cuando incluso sentía que me crecía la panza porque, después de todo, esperaba estar embarazada. Es difícil para mí explicar esto, me di cuenta de que no estaba embarazada, pero no pude detenerme y dejar de fingir que lo estaba”, comentó durante su declaración la mujer.