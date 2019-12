VIDEO. Hombre salva a perrito de morir ahorcado en elevador

Houston, Texas.-Un hombre que estaba presente en el momento más afortunado pudo salvar a un perrito de morir estrangulado cuando su correa se quedó atorada en el elevador.

El joven, de nombre Johnny Mathis, estaba saliendo del elevador cuando vio a una vecina seguida por un perro de raza pomerania en una correa retráctil.

Cuando la mujer ingresó al elevador, el perro se detuvo antes de cruzar las puertas, y éstas se cerraron, por lo que la correa quedó atrapada a la vez que el elevador ascendía al sexto piso.

El señor Mathis se percató de lo ocurrido. Mientras la dueña del perro gritaba despavorida dentro del elevador, el joven hizo lo que pudo para quitarle la correa al perro.

Después de diez angustiosos segundos, el joven pudo quitarle la correa y salvarle la vida al perro. Cuando la mujer bajó del elevador, estaba aterrada porque creía que su mascota había muerto.

Afortunadamente, este no fue el desenlace, ya que no es la primera vez que una correa de perro queda atrapada en un elevador. Algunos de estos han corrido con suerte, otros no.

Es por eso que las autoridades advierten a los dueños que deben estar alertas de sus mascotas al momento de usar un elevador o una escalera eléctrica.