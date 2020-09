VIDEO. Investigan extraña muerte de jovencita que hallaron en hueco de ascensor

Argentina.- Según reporta TN, Ana Karolina Fernández era una estudiante de medicina brasileña en la Universidad de Buenos Aires que fue encontrada sin vida en un hueco del ascensor de un edificio.

La estudiante estaba en un bar con sus amigas, cuando se fue en un Uber para encontrarse con un extenista profesional con el que ha salido durante dos años y con otro amigo en el departamento del segundo.

Karolina quedó en avisarles a sus amigas cuando llegara al departamento.

Sin embargo, las amigas nunca recibieron el mensaje, pasaron las horas y no respondía a las llamadas.

Tras esto, optaron por llamar al extenista quien tampoco respondió. Insistieron incluso al día siguiente sin lograr contactarse con nadie.

Hasta después lograron que la supuesta madre del deportista contestó la llamada, y les comunicó que su hijo estaba en la ducha porque estaba en shock. Karol se había caído en el hueco del ascensor y había perdido la vida.

Pidieron más detalles al respecto al joven cuando identificaron el cuerpo en la Comisaría 1A. No hubo respuesta por parte de él.

No podemos entender el silencio de los chicos. Cómo no nos dijeron nada, por qué no atendían las llamadas", aseguró una amiga a TN.