VIDEO. Joven muere de hambre por pagar medicinas de hermano

China.- Durante 5 años, Wu Huayan, de 24 años, se alimentó únicamente de arroz y pan para poder pagar el tratamiento de su hermano, ya que eran huérfanos y no tenían más familia; hace unos días, falleció a causa de la desnutrición que sufría.

Desafortunadamente, la joven murió el pasado lunes en el Hospital Afiliado de la Universidad de Medicina de Guizhou, en Tongren, China, debido a la grave desnutrición que sufría.

Wu tuvo que ser hospitalizada desde el año pasado, ya que presentaba problemas de salud por lo poco que comía. A pesar de tener más de 20 años, apenas medía 1.35 metros y pesaba sólo 21 kilos, como una niña pequeña.

Desde los 18 años, Wu había quedado a cargo de su hermano, cuando quedaron huérfanos de padres. La joven tenía dos empleos y había obtenido un préstamo para poder pagar sus estudios universitarios y el costoso tratamiento de la rara enfermedad mental de su hermano, reporta Guizhou City News.

"No soy como otras personas que pueden pedir dinero a sus padres después de gastarlo. No tengo padres. Sabía que había estado desnutrida, pero no podía permitirme el lujo de ir al hospital", había contado a medios locales.

Se mantenía con un poco de arroz y pan

Debido a los gastos que debía solventar entre sus estudios y el tratamiento de su hermano, Wu apenas tenía dos yuanes (5 pesos mexicanos) al día para comprar comida, por lo que su dieta consistía básicamente en un poco de arroz con chile y un trozo de pan.

Esto le provocó una peligros desnutrición que le causó problemas en el corazón y pérdida del cabello, por lo que el año pasado fue hospitalizada, gracias a la insistencia de sus compañeros de la universidad.

Al conocerse su caso, se inicio una colecta que logró reunir casi 100 mil dólares para cubrir el tratamiento de su hermano y la cirugía del corazón que necesitaba; desafortunadamente, su cuerpo no resistió y murió este lunes en el hospital.

Los problemas económicos son uno de los principales factores por los que muchos ciudadanos chinos tratan de migrar a otros países, en algunas ocasiones con resultados trágicos, como los 39 migrantes chinos que fueron encontrados muertos dentro de un camión en Reino Unido.