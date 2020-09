VIDEO. Joven 'tiktoker' revoluciona las redes hablando de marxismo y justicia social

'Tiktoker' de 16 años revolucionó las redes sociales.

El joven habla en sus videos de marxismo y justicia social.

Personajes se han contactado con él para felicitarlo.

Ciudad de México.- Tener 16 años y hablar de marxismo no es algo muy común, pero para Jerónimo Zarco Martínez es un tema apasionante y que merece un espacio en las redes sociales.

A través de su plataforma favorita, TikTok, sube videos donde aborda algunas teorías para "combatir las 'fake news' sobre el tema", dice el joven que ha resultado todo un fenómeno viral.

Elijo un tema o respondo un comentario y lo intento contestar de una manera simple. El hecho de que he leído bastante el tema me ayuda a responder de manera sencilla", expresó.

Durante su corta edad, varios profesores tuvieron un impacto en él para que le interesaran las ciencias sociales. A su criterio, el marxismo está rodeado de mitos y le parece necesario que se entienda y que "haya una nueva presencia de este pensamiento en el siglo XXI".

Su interés por este tipo de temas comenzó luego de leer la obra de George Orwell, La rebelión de la Granja y comenta que no es un interés pasajero pues desea hacer una doble licenciatura en Ciencias políticas y Derecho en la UNAM.

Espero poder acomodar mis horarios y mis esfuerzos", comenta el joven, quien cursa el último año de la preparatoria.

Le gusta interactuar con la gente, aunque algunos le escriben cosas desagradables, pero lo toma como algo positivo.

Si recibo críticas quiere decir que hay cosas que las hago de manera correcta e importante. Disfruto que la gente se entretenga. Que me comentan y preguntan cosas; disfruto conocer a más personas hispanohablantes que hablen sobre estos temas".

Al principio deseaba unirse a una comunidad en Estados Unidos donde hablan de marxismo con la visión de México aunque fuera la de un hombre privilegiado, como él mismo se nombra, "pero por el algoritmo no me permitió unirme. En ese entonces eran como cinco personas hablando de eso y yo quería ser el sexto, pero no se pudo. Entonces comencé a hacerlo para los hispanohablantes".

En cuanto al impacto y su futuro en las redes sociales, asegura que al momento en que se convirtió en tendencia en Twitter, personajes se han contactado con él para felicitarlo.

Desde académicos hasta investigadores "me han mandado felicitaciones -incluso- desde la Universidad de Buenos Aires, una investigadora", dice orgulloso.

Oigan, en TikTok también hay gente joven haciendo cosas bien chingonas, les dejo algunos tiktoks de Jerónimo que tiene 16 años. pic.twitter.com/E63sk3ohiQ — Fer Bustos G. (@Ferbustos) September 2, 2020

Se muestra preocupado por que la sociedad tenga interés en temas políticos y económicos y porque personas con menos privilegios puedan tener una vida mejor.

Me gustaría que mis privilegios fueran los derechos de otros. Yo me preocupo por lo que haré en 10 años, pero hay niños que se preocupan por qué van a comer mañana", dice el joven, dando importancia a que el conocimiento y el acceso a la educación significaría una posibilidad de mejor calidad de vida.

Hay temas que tiene en el tintero, pero admite que hay algunos que le resultan difíciles de comprender, primicia que necesita para poder exponerlos.

Estudiar a Marx, el socialismo, como agente histórico es lo que hago. Un tema que no he abordado y que me gustaría tocar es la hegemonía cultural de Antonio Gramsci. Es un tema extenso y complicado que me ha costado entenderlo. Prefiero tener el tema muy claro y luego transmitirlo".

A pregunta expresa sobre cómo describiría brevemente la diferencia entre marxismo y socialismo, el estudiante de preparatoria respondió:

El socialismo y el comunismo son el sistema económico y político que se origina del marxismo. El marxismo es el pensamiento y las teorías; el pensamiento que deriva de Karl Marx. El marxismo, como corriente filosófica, económica, es una corriente de pensamiento. Es la materialización en economía y política del pensamiento marxista, mientras que el socialismo es la materialización de las ideas en un sistema político".

Jerónimo no deja de lado gustos propios de su edad como salir a patinar con sus amigos o jugar videojuegos. Se dice fan de la banda Pink Floyd y de los géneros Indie Rock, Indie Pop y Rock clásico. En cuanto a sus contemporáneos, que utilizan Tik Tok para otro tipo de contenidos, dice que no está mal consumir otros temas, "a mí también me gustan otros temas", menciona.

Mis papás están contentos de que yo haya encontrado algo de qué hablar y me apoyan aunque no compartamos todas las ideas. Mis padres son de izquierda".

La realización de un video le puede tomar de 10 minutos hasta tres horas dependiendo del tema.

Si de lo que hablo de un meme o sí tengo que buscar fuentes en internet. Pongo mi celular sobre tres sillas y comienzo a grabar. A veces utilizo tarjetas para no perderme en lo que voy diciendo".

Su intención no es adoctrinar "mi intención es fomentar el pensamiento crítico y combatir la propaganda", concluye.

FRG