VIDEO. Joven transexual denuncia agresiones en su contra

España.- Una joven transexual identificada como Eva Vildosola Léo de 19 años de edad, denunció en sus redes sociales agresiones en su contra por su condición sexual.

En un video que muestra a la joven sangrando del rostro, la víctima relató que fue agredida e insultada cuando salía de su casa en Barcelona, España.

No había andado ni una manzana, me han empezado a gritar ‘¡pu... travelo! ¡engendro!’ y me han agarrado y me han dado dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo… Soy una chica normal de 19 años, soy transexual, sí, pero es que eso no me hace menos normal, no me hace un engendro, no me hace menos, tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo", comentó Eva.