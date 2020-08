VIDEO. Karina, ¿qué haces aquí? Descubre a nuera siéndole infiel a su hijo a días de la boda

Ecuador.- Una mujer descubrió la infidelidad de su nuera y decidió grabarla para tener una evidencia que pudiera mostrarle a su hijo. Al parecer, la joven estaba próxima a casarse, informaron medios locales ecuatorianos.

Te juro que te me has caído del pedestal Karina, te me has caído del pedestal, ¿qué hacías con este señor aquí? ¿dime qué hacías? ¿engañando a mi hijo?”, la cuestionó la suegra.