VIDEO. Ladrón la apuñaló para robarle celular, ella lo sigue y descubre que era vecino

Argentina.- Una joven de 20 años identificada como Camila, denunció a su vecino después de que la apuñaló para poder quitarle el celular.

Los hechos se registraron en la localidad Lomas del Mirador, enArgentina, cuando la joven apenas llegaba a su casa después de un día de trabajo.

La víctima, quien practicó artes marciales desde pequeña, relató para el medio local Telefe, que estaba en la puerta de su casa enviando un mensaje desde el celular cuando sintió el filo de un cuchillo cerca de su cuello, después un hombre le exigió que le entregara el móvil.

Tras intentar defenderse, la joven fue apuñalada en la pierna por el hombre, quien logró quitarle el teléfono y salió corriendo, sin embargo, ella también corrió y lo persiguió hasta su domicilio.

Lo quería agarrar y lo quería encontrar porque si no hacía justicia yo, nadie lo iba a poder hacer. Me pasó a mí que me puedo defender, pero a una persona mayor, si le pasa, la mata. En eso pensaba”, comentó la joven.