Ladrón tuvo compasión  y le devuelve el dinero a su víctima

Una mujer retiraba dinero de un cajero automático, cuando un hombre se acercó y la asaltó en la ciudad de Heyuan, China.

Ciudad de Heyuan, China.

Al inicio, el delincuente la asedió con un cuchillo para que entregara cerca de 370 dólares que acababa de retirar. De inmediato ella hizo lo que le pidió, pero momentos después, él le pidió que le mostrara el saldo que restaba en su cuenta bancaria.

El ladrón tuvo compasión y mejor se retiro sin nada

De acuerdo con el portal de noticias Televisa, cuando el hombre vió la cuenta en cero, sonrió y decidió devolverle el dinero robado a la víctima.

El asaltante se retiró como si no hubiera pasado nada, aunque posteriormente fue capturado por la policía gracias a las cámaras de seguridad dentro y fuera de la sucursal bancaria.

De acuerdo con información de RT, en la investigación el hombre dijo necesitar dinero para costear una cirugía y solventar algunos de los gastos de su hijo. No obstante, como la suma que robó no cumplió con sus expectativas decidió no tomarla para que la joven no llamara a la Policía.

Además, según información de medios locales, el hombre no tenía un trabajo permanente por lo que necesitaba dinero de forma inmediata.