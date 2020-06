VIDEO. #LadyPizza le piden usar cubrebocas, enfurece y ataca al personal

Estado de México.- La tarde de este domingo, una mujer agredió y amenazó al personal de una pizzería cuando le dijeron que debía usar cubrebocas para poder ingresar al negocio, en Naucalpan, en el Estado de México.

El hecho fue registrado en un video que circula en redes sociales, se ve que un elemento de seguridad intenta tranquilizar a la mujer enfurecida, pero ella lo empuja, entra a la pizzería y comienza a insultar y agredir al personal del negocio.

¿Tú me vas a despachar?, ¿quién me va a atender cul...? ¿me vas a vender mi pizza o no? ¿No?, ¿seguro?”, le pregunta furiosa al despachador al tiempo que golpea el mostrador.