VIDEO. Le suplica arrodillada a su exnovio que vuelva con ella

Michoacán.- En redes sociales se viralizó un video en que una joven se arrodilla frente a su exnovio para que regrese con ella, sin embargo, él ya salía con otra chica.

El video fue grabado en el centro de la ciudad deMichoacán, cuando el joven caminaba con su nueva pareja sentimental.

Repentinamente se puede observar a su exnovia que comienza a agredirlo y jalonearlo, mientras él solo le repite que “no”.

No, ya no quiero regresar contigo, entiéndelo. No voy a regresar, ¿para qué me vienes siguiendo? ¿Ella qué culpa tiene? Sí, es mi novia ¿y qué? Te está viendo la gente. Ya te dije que no quiero regresar contigo, entiende", le comenta el hombre.