VIDEO. Llama a amante y olvida que conectó el celular al auto, su esposa estaba adentro

Ciudad de México.- Un video subido a la aplicación de Tik Tok, se volvió viral en redes sociales pues muestra como un hombre llama por teléfono a su amante y olvida que conectó el celular al auto, lo peor, su esposa estaba adentro.

Dicho video con una duración de 12 segundos, muestra como el hombre bajó del auto y se alejó para poder escuchar de manera que su pareja no alcanzara a hacerlo también.

Cuando el hombre escucha el audio y se percata que este se oye en la bocina del auto, por lo que mira hacia el interior del mismo.

Lo que ocurrió es que el celular estaba conectado al estéreo del automóvil, fue por esa razón que ella pudo escuchar su conversación.

Así mismo, la mujer graba lo que se escucha, pues aparentemente tenía un mensaje de su supuesta amante quien le reclamaba si se iban a ver o no.

Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estas con tu esposa o que?. ¿Si nos vamos a ver hoy o no?”, se puede escuchar en el video.