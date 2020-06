VIDEO. Maestro crea una 'aula móvil' en su bicicleta para visitar a sus alumnos

Guatemala.- Un video compartido en redes sociales muestra a un maestro que crea una 'aula móvil' en su bicicleta para poder visitar a sus alumnos durante esta cuarentena por coronavirus (Covid-19).

Se trata del profesorquien da clases en una comunidad en Santa Cruz, Quiché, Guatemala, sin embargo, la pandemia había causado que las clases se suspendieran en la comunidad.

Afortunadamente este ingenioso profesor se las ideó para poder seguir compartiendo su conocimiento a sus pupilos.

Por la necesidad que tienen mis chicos de no contar con herramientas tecnológicas, de no contar con el Internet, me preocupé bastante porque cuando suspenden las clases, no vi la respuestas de la mitad de mi clase a las tareas que se estaban enviando. Tenía miedo a que hubiera una deserción escolar y todavía tengo miedo a que haya una deserción escolar”, explicó.