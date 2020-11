VIDEO. Maestro llama a sus alumnos 'generación de cristal' en clase virtual

Guerrero.- Un grupo de alumnos mostraron su descontento después de que un profesor los llamará 'generación de cristal' durante una clase virtual.

No te gusta cómo te doy la clase, 'mijo, pide tu cambio de grupo. Ponte a estudiar, pónganse a estudiar, pónganse a hacer las cosas como se les manda nada más… Cuando aleguen, aleguen con argumentos. ¡Ay, no! Que la generación de cristal que de todo se ofende, cómo le van a hablar mal al niño, no se les puede hablar mal", comentó el docente a un alumno.