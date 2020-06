VIDEO. 'Mamá dijo que estoy re pend...', se daña la cara por seguir tutorial

México.- Una joven decidió seguir un tutorial que vio en Tik Tok y otras redes sociales al dibujarse pecas en el rostro, pero los resultados no fueron los que ella esperaba, terminó con el rostro parecido a un ‘plátano macho’, como ella misma lo dijo y cómo se observa en el video que se hizo viral.

Al ver que el tutorial era sencillo, la joven pensó que sería buena idea realizarlo, pues los resultados parecían bastante prometedores, pero más tarde se arrepintió, su rostro no lució como ella esperaba.

El tutorial que la joven vio consistía en dibujarse unas pecas en el rostro y darle mayor color a sus cejas, lo que tenía que hacer parecía bastante sencillo: aplicar pintura, dar la forma deseada y colocar las pecas, luego esperar unos minutos y remover la pintura.

Al parecer, al colocar el colorante en el rostro este se vería de un color bastante oscuro, pero de acuerdo con el tutorial, al limpiar el rostro, el tono de la pintura se suponía debía de bajar la intensidad, pero esto no ocurrió en el caso de la joven.

Las pecas que se dibujó y las cejas a las que dió forma quedaron de un color tan intenso casi como el del principio y a pesar de que ella hizo todo lo posible para limpiarse la cara y desvanecer la pintura, no tuvo mucho éxito, así lo dejó ver en un video viral que compartió en Tik Tok.

Minimizando lo ocurrido, la joven tomó las cosas con humor y aseguró que ya ha hecho todo lo posible pero la pintura continua, y dijo que tiene tantas pecas que parece un ‘platano macho’.

Y amigos, me lavé la cara millones de veces, todo sigue exactamente igual, yo pensé que se iba a ver un color más tenue, pero no es así, no sigan los tutoriales de internet, ya parezco un plátano macho, mi mamá dice que estoy re pend...", dijo la joven.