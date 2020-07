VIDEO. “Me dejó sin nada... me arruinó” ladrones le rompen una pierna para robarle un celular

Argentina.- Un video captado por las cámaras de seguridad muestra como ladrones le rompen una pierna a una mujer para robarle su celular.

Los hechos se registraron en Argentina, cuandode 30 años de edad, realizó una compra dede zapatos para venderlos de forma online.

Sin embargo, al encontrarse con una clienta en la estación de trenes de Glew, ella fue asaltada por dos hombres.

En el video se puede observar como el robo con violencia duró apenas unos segundos pero le produjo una fractura de tibia y peroné que la tendrá inmovilizada durante varios meses.

A la camioneta ya la había visto en la parada de colectivo, pero pensé que estaba buscando una dirección, nunca me imaginé. También venía distraída hablando por el teléfono, pero vi a la persona que estaba ahí parada y no me di cuenta. Pienso que no me agarraron antes porque había gente, justo en esa cuadra no andaba nadie, porque me esperaron como tres cuadras… Nunca me había pasado algo así que me robaran de esta manera. Me aferré al celular porque era mi herramienta de trabajo en este momento”, recuerda Noemí.