VIDEO. Mesera recibe propina de 2 mil dólares y dueños se niegan a dárselo

Estados Unidos.- Un restaurante fue denunciado por una mesera después de que ella recibiera una generosa propina por parte de un cliente misterioso.

Los hechos se registraron en San Antonio, Estados Unidos, cuando la joven identificada como Emily Bauer, trabajadora del restaurante Red Hook Seafood, quedó sorprendida al recibir dos mil dólares de propina, sin embargo, a la hora del cierre, el propietario le negó su pago.

Según comentó la mesera al medio New York Post, trabajó en el restaurante durante aproximadamente dos semanas y el último día se topó con el cliente misterioso.

Bauer dijo que la pareja se fue y ella agarró el ticket, dijo que no se dio cuenta del monto de la propina hasta que fue detrás de la estación de bebidas en el restaurante, el hombre le había dado $ 2,000 y escribió una nota.

Emily aseguró que comenzó a llorar, y pensó de inmediato en usar el dinero para sus dos hijos de 2 años y 5 meses de edad, pero Bauer pudo sacar ni un centavo de su propina.

Contó que el sistema del restaurante no le permitiría procesar el dinero, así mismo, el gerente le comentó que el límite de una propina es de $500, los otros camareros sugirieron que el restaurante le diera a Bauer cuatro pagos de $500, pero se negaron.

No creo que sea nuestra responsabilidad como meseros decir, 'oh, no me puedes dar tantas propinas, lo siento. Oh no, hay un límite, lo siento '. Si ese es el caso, debería haber carteles colocados en los restaurantes o en el recibo para decir que hay un límite de $ 500… Aunque no puedo recibirlo, gracias. Gracias por tener un corazón tan grande. Este mundo está lleno de gente desordenada. Es como, ¿cómo supo que necesitaba eso?”, comentó.