VIDEO. Monja difunde la fe bailando en TikTok

Argentina.- Una monja se volvió viral en redes sociales tras difundir la fe bailando en videos de TikTok.

"Si la gente está en TikTok¿por qué no estar ahí con Jesús?” Esta fue la pregunta que se hizo la monja argentina de 25 añoscuando el aislamientopor elle impidió acercarse a su comunidad para transmitir su mensaje.

Desde entonces, siguiendo las dinámicas de esta red social, triunfa con sus adaptaciones de coreografías y canciones con mensajes cristianos, donde acumula miles de likes y más de 85.000 seguidores.

Sus publicaciones, que combinan el mensaje religioso con pop o reggaeton, confundió a sus seguidores.

Cuando empecé la gente me preguntaba si era de verdad, si no estaba actuando y yo le decía: ’Mira, no es Halloween así que disfrazada no estoy'", relata la joven argentina.