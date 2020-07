VIDEO. Mujer golpea y le roba el arma a vigilante que no la dejó pasar por no tener cubrebocas

Los hechos se registraron en la estación de tren Sant Celoni, en Barcelona.

Un video compartido en Twitter muestra como la mujer le quita la porra al guardia y después lo golpea con ella.

Policías identificaron a la mujer y la desalojaron de las instalaciones.

España.- Un video que circula en redes sociales muestra como una mujer golpea y le roba el arma a vigilante de un tren que no la dejó pasar por no portar un cubrebocas.

Los hechos se registraron en la estación de trenEspaña, cuando un vigilante no dejó abordar el tren a una mujer que no tenía cubrebocas.

Un video compartido en Twitter muestra como la mujer le quita la porra al guardia y después lo amenaza con ella.

Cuando el trabajador intenta llamar por teléfono a la Policía, la agresora comienza a golpearle repetidamente en la cabeza y en otras partes del cuerpo, mientras el resto de viajeros contemplan la escena.

Según información de los testigos, todo empezó cuando el vigilante recriminó a la mujer que no llevara puesta la mascarilla, y al no hacerle caso, el guardia no la dejó abordar.

Cuando llegaron los Policías de la Generalidad-Mozos de Escuadra, identificaron a la mujer y la desalojaron de las instalaciones.

Por su parte, el empleado, que sufrió heridas leves por los impactos de la porra, ha presentado una denuncia contra la agresora.

Una mujer sin mascarilla le quita la defensa a un vigilante de seguridad en Sant Celoni (Barcelona) y le golpea en repetidas ocasiones. pic.twitter.com/u6JFCeLxzv — Alerta Zeta (@AlertaZeta) July 2, 2020

Con información de RT.

