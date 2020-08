VIDEO. Mujer racista compara a mexicano con un perro y él la bendice

Estados Unidos.- Los ataques racistas en Estados Unidos ya se han vuelto una costumbre, y esta vez la víctima fue un mexicano al que una mujer blanca no paró de ofender a gritos, incluso lo comparó con un perro.

Y es que la mujer ya estaba agrediendo a otro hispano cuando, al parecer, el mexicano, quien paseaba a su perro, salió en defensa de él, pero ella reaccionó igual, comenzó a ofenderlo y llamarlo ‘asqueroso’ mexicano.

Las ofensas no inquietaron al ofendido, quien se mantuvo tranquilo y sólo se escuchaba que le respondía con buenos deseos.

Dios la bendiga señora, Dios la bendiga… si usted me sigue, yo la sigo.. Sí continúa siguiéndome llamaré a la Policía”, le decía el hombre al ver que ella no paraba de seguirlo.

Yo no lo estoy siguiendo, usted me está siguiendo a mi, perro…”, no paraba de gritarle la mujer blanca.