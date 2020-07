VIDEO. Mujer racista le impide entrada a joven de color a edificio para entregar comida

Estados Unidos.- Jordan Mykel Gipson es una más de las personas que por su color de piel, es víctima de racismo. Cuando intentaba entregar un pedido de comida de Postmates en el departamento de un edificio, una mujer blanca, a base de insultos y discriminación, comenzó a impedir que entrara.

Postmates es una empresa estadounidense que ofrece entregas locales de comidas preparadas en restaurantes y otros productos.

Todo transcurría normal para Jordan, pero la mujer, con cubrebocas, colaboró para que su día fuera mucho más estresante cuando le impidió ingresar el código en el edificio de departamentos del cliente.

La actitud de la mujer fue exhibida en redes sociales donde los internautas reprobaron y lamentaron que existan estos actos de discriminación.

Entonces Karen me impidió hacer mi trabajo”, escribió Jordan, quien todo el tiempo mantuvo la calma, en Instagram.

La agresora cuestionó los motivos de su presencia en el edificio, incluso le preguntó si “¿Es esto una demora o algo así?” Porque llevaba una mascarilla protectora.

A pesar de que Jordan marcó el código de la puerta y comenzó a hablar con su cliente de Postmates a través de la casilla de llamada, la mujer aún se negó a dejarlo entrar. Incluso afirmó “conocer a todos en este edificio”.

¿Entonces no me dejarás entrar para entregar esta comida?”, le preguntó el joven.

No entregue nada aquí, no queremos su entrega, aquí. No te quiero aquí en absoluto”, le respondió la mujer.