VIDEO. Mujer regresa a casa tras noche de copas y su perro evita que se caiga

Estados Unidos.- Un video se volvió viral en redes sociales pues muestra el momento en que un perrito salva a su dueña de caerse tras una noche de copas.

Siempre es mejor tener a alguien cerca en esas noches decuando ya no puedes dar un paso sin caerte, es mejor tener a alguien que te lleve a la cama y te arrope con cuidado.

Tal es el caso de esta mujer llamada Hannah Quintus, de 22 años, quien fue sorprendentemente ayudada por su mascota, un Golden Retriever llamado Jax.

El video que fue captado por las cámaras de seguridad de la casa, muestra el momento en que Hannah, visiblemente borracha, tira almohadas en su cama.

Después de unos segundos en el intento de intentar llegar a su cama, comienza a tropezar hacia atrás, al darse cuenta de que podría caerse, extiende las manos para buscar apoyo.

Fue entonces cuando Jax entró en acción y evitó que se cayera, y se golpeara la cabeza al poner sus patas en su hombro para ayudarle a restablecer el equilibrio.

Cuando lo vi por primera vez, me sorprendió un poco. Me tomó verlo un par de veces para darme cuenta de lo que estaba haciendo, luego me asombré", comentó Hannan al medio Daily Star, después de compartirlo en sus redes sociales.