VIDEO. Niña llora a su madre adoptiva antes de ser devuelta a la biológica

Colombia.- Un video ha conmocionado las redes sociales pues muestra el desgarrador momento en que una niña se despide entre lágrimas de su madre adoptiva para ser devuelta con sus papás biológicos.

Los hechos se registraron en Arauca, Colombia, después de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) autorizara la entrega de la menor a los papás biológicos que presuntamente la habían abandonado cuando era una recién nacida.

Según detalló el medio Infoabe, la menor fue adoptada por Edelmira Vivas, quien cuidó de ella hasta los 5 años, sin embargo, ahora los padres pidieron al Instituto que la menor regresara.

En Twitter fue compartido el momento en que madre e hija son separadas mientras la niña pide que no se la lleven, incluso, regresa a la mujer que la carga en brazos.

No me lleve papá… No me lleve papá, papá, no me lleve”, dice la menor entre sollozos.