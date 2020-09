VIDEO. Niño de 11 años conduce un auto sin saber manejar para salvar a su abuelita

Un niño de 11 años salvó la vida de su abuelita cuando a ésta se le bajó el azúcar hasta niveles peligrosamente mortales.

El niño no sabía manejar, pero al ver a su abuela en peligro, condujo el Mercedes-Benz de la mujer.

La historia del niño se hizo viral y ahora todos lo llaman “héroe”.

Indianapolis, Estados Unidos.- PJ Brewer-Laye se convirtió en héroe a sus apenas 11 años de edad, pues salvó la vida de su abuela al conducir su auto sin saber manejar para atenderla antes de que fuese tarde.

De acuerdo con el medio Independent, el niño se encontraba dando un paseo en su colonia a bordo de su Go Kart, mientras su abuelita daba una caminata.

En un cruce de calles, el niño se encontró a su familiar, pero notó que la mujer caminaba raro, Angela Brewer-Laye de pronto se inclinó hacia una señal de tráfico para sostenerse pues comenzó a sentirse débil y su visión se puso borrosa.

El azúcar de la mujer cayó a 40 mg, es decir peligrosamente bajos que ponían su vida en riesgo.

PJ al ver a su abuelita, de inmediato se dirigió hacia su casa, tomó las llaves del auto Mercedes Benz de su abuela condujo hacia ella, como todo un héroe.

"Se dio cuenta de mi comportamiento, y justo cuando estaba a punto de bajar al suelo. Miro a mi derecha y veo mi coche, mi Mercedes-Benz que viene hacia mí, solo de una manera fácil, tranquila, venía hacia mí. Y miré en el coche y era PJ”, recordó Angela.

El niño no sabía manejar un auto, solo su pequeño Go Kart pero aún así no dudó en ayudar a su abuelita y regresó hacia donde ella se encontraba.

PJ ayudó a la mujer a subir al auto y luego la llevó a su casa, la ayudó a bajar y le suministró unas pastillas para nivelar los niveles de azúcar de la mujer.

Me llevó a casa y se detuvo en el camino de entrada. Y cuando digo que se detuvo en el camino de entrada con tanta precisión, porque mi camino de entrada es un poco estrecho ... no subió a la acera, en el césped, nada. Se detuvo en el camino de entrada, en el garaje y me ayudó a salir del auto", dijo.

Angela quedó impactada de las habilidades de su nieto, pero también de su valentía y su rápida reacción ante el peligro, por lo que compartió en redes sociales la hazaña de PJ y la historia rápidamente fue viralizada en varios países.