VIDEO. "No, por favor, mami...", niño graba el presunto secuestro de su mamá

Guerrero.- En redes sociales circula un video que muestra el momento en que una mujer es presuntamente secuestrada por varios hombres mientras una joven intenta rescartarla.

Los hechos se registraron en Xitlaltepec en Guerrero, cuando la mujer identificada como Irma iba caminando por la calle con sus dos hijos, segundos después, una camioneta se detuvo a un costado.

En el video grabado por uno de los hermanos, se puede observar como la madre es subida a dicha camioneta y la hermana mayor intenta luchar para que no se la lleven, mientras tanto el menor rompe en llanto.

No por favor... mami, no, mami... no, por favor", se puede escuchar decir al menor.