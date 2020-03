VIDEO. No creen en coronavirus y lo desafían: "si no me morí de amor"

CDMX.- Un polémico video en redes sociales sobre jóvenes deportistas que no creen en el coronavirus (Covid-19), ha causado indignación, pues ellos desafían al virus y salen a ejercitarse sin medidas de protección.

“Vamos a seguir dándole con todo, si nos toca morir, vamos a tener la muerta más digna: entrenando. Si no me morí de amor hijo, menos me va a matar una bacteria”, dice uno de los jóvenes. Si no me morí por mi ex, mira, ya va llegando toda la banda, el gimnasio está lleno, allá adentro está lleno.