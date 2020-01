VIDEO. ¡No es meme! Conoce las 'peyoteconchas'

Coahuila.- No hay límites para la originalidad de algunos panaderos a la hora de innovar en sus hornos, pero últimamente las conchas parecen haber sido el pan favorito para experimentar, como lo demuestra la creación de las "peyoteconchas", nacidas en Saltillo, Coahuila.

Pero antes de que piensen mal, la creación de la panadería "La Casita del Pan" no tiene ningún ingrediente particular, si no que son la tradicional concha de vainilla, pero decorada de tal manera que parece una planta de peyote, reporta Vanguardia.

Por sólo 8 pesos, los amantes del pan pueden probar esta peculiar concha de color verde, que trata de representar una de las plantas más icónicas del norte del país.

También hay una sorpresa para los amantes del mazapán

Si lo tuyo es más bien el mazapán, por sólo 9 pesitos podrás probar la única y dulce concha de mazapán, creada por la misma panadería.

La panadería también creó conchas de mazapán. Foto: Vanguardia

Con chocolate o sin chocolate, la concha de mazapán lleva mazapán molido en la masa y en la costra.

"A la gente le ha gustado mucho, se llevan una y vuelven por diez”, comentó Jesús Ortiz Cazares, el panadero creador de estas peculiares conchas.

El fenómeno de las conchas inició con la creación de las "donchas", una fusión entre donas y conchas creadas en 2018.

Pero cuando estos panes realmente se viralizaron fue con las "manteconchas", que combinan una mantecada con la parte superior de una concha.