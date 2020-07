VIDEO. 'Nos está dañando las neuronas', hombre impide que le tomen temperatura

Ciudad de México.- Un video que circula en redes sociales muestra como un hombre impide que le tomen temperatura y asegura que el termómetro “está dañando las neuronas”.

Los hechos se registraron afuera de un Centro de Atención a Clientes de una tienda de telefonía celular Telcel cuando un guardia tomaba la temperatura con un termómetro infrarrojo a las personas antes de ingresar al establecimiento, esto como medida sanitaria ante la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Sin embargo, y después de que en redes sociales corriera el rumor de que los termómetros infrarrojos matan las neuronas, un hombre se negó a que le tomaran la temperatura, asegurando que le causaría daños al cerebro.

Después de que el hombre se molestó, el guardia llamó al encargado de la empresa para que le explicara el procedimiento, pero el hombre seguía discutiendo, incluso, no dejaba entrar a otras personas que esperaban en la fila.

Aquí te estoy dando mi mano, pero no me puedes obligar a ponérmelo en la cabeza porque me estás radiando. Son rayos X que me están mandando al cerebro. No me voy a mover de acá para darle el lugar a otra persona, yo de aquí no me muevo”, continúo el hombre.