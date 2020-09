VIDEO. Organiza fiesta para exhibir infidelidad de su novio con su mejor amiga

México.- Una joven se tomó un tiempo para organizar una fiesta con mariachi con sus amigos, pero no para celebrar, sino para exhibir la infidelidad de su novio con su mejor amiga, momento que se compartió en redes sociales, donde se hizo viral y causó reacciones de indignación.

Al parecer, la fiesta a la que asistieron amigos de ambos, fue sorpresa y tuvo como objetivo exponer la infidelidad de su novio con su mejor amiga.

En la grabación se puede apreciar a la joven en un local, al lado de su novio y su mejor amiga, rodeados de amigos y mariachi.

La joven relató sobre la emoción que sentía por el gran lazo entre su pareja y su amiga, pues ambos le habían brindado su apoyo incondicional.

Me siento demasiado emocionada porque jamás me iba a imaginar que mi mejor amiga y mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien, formamos un equipo espectacular, ellos me han apoyado... pero hoy día también quiero que ustedes vean unas palabras hermosas que yo he encontrado, que me han hecho ver cómo el amor de nosotros es tan grande, pero tan grande que el de ellos sobrepasa, es demasiado”, dijo.