VIDEO. Oso se mete hasta la cocina y ataca a un hombre

Estados Unidos.- Un enorme oso se metió hasta la cocina de una casa en la madrugada y atacó a un hombre.

Los hechos se registraron en un hogar ubicado en, cuando un hombre llamadode 54 años, escuchó ruidos en la madrugada.

El hombre fue hacía donde se escuchaban los ruidos y se encontró a un enorme oso que estaba revisando en la nevera.

Estaba dormido y escuché algo en la cocina. Y simplemente me quedé allí pensando: 'Está bien, algo está mal'. Así que fui a la cocina, vi al oso allí. Él ya estaba en la nevera, los armarios y cosas así", dijo Chernosky.

Chernosky, padre de dos hijos, informó que sus pequeños estaban ocultos en el sótano cuando se enfrentó al enorme oso negro.

Mis hijos estaban en el sótano, así que quería asegurarme de que se quedara arriba", comentó.

Así mismo, detalló que al hacer ruidos fuertes, fue capaz de atraer al oso al garaje, pero al abrir el garaje, el fuerte sonido molestó al oso, el cual le golpeó la cara de Chernosky.

Tan pronto como nos miramos, él me golpeó ... y después de que me aparté y comencé a gritar, se fue... Afortunadamente, no estaba realmente detrás de mí", dijo Chernosky.