VIDEO. Paciente con Covid-19 escapa de hospital porque le podrían sustancia “que lo dejará como zombie”

Baja California.- Un paciente presuntamente con coronavirus (Covid-19) escapó del hospital porque le podrían una sustancia “que lo dejará como zombie”.

Los hechos se registraron en La Paz, Baja California, cuando un paciente que era atendido en el área especializada del Hospital Juan María de Salvatierra, decidió escaparse debido a que tenía el temor de que lo maltrataran con los tratamientos que le aplicaban.

En redes sociales se compartió un video que muestra al hombre sentado en una jardinera todavía con la bata del hospital.

El hombre se identificó como José de Jesús Leyva Talamantes, con domicilio en las calles Ignacio Allende y Rosaura Zapata y solicitó a sus familiares que pasaran por él pues temía que en hospital Salvatierra le dieran una sustancia “que lo dejara como zombie”.

Me salí del hospital Salvatierra porque oí una plática de que me querían echar algo ahí en medicina, que iba a andar como los zombies. Se peleo con mi hermano el compa, por eso me dio miedo”, aseguró el hombre.