VIDEO. Papá trans comparte su embarazo y el parto en redes sociales

Estados Unidos.- Danny Wakefield, un papá trans, comunicó en redes sociales el nacimiento de su hijo que tuvo lugar en casa y con un parto en agua, esto el pasado 28 de noviembre.

Desde que supo que estaba esperando un hijo, el hombre decidió compartir cada etapa en Instagram por lo que sus seguidores se mostraron maravillados.

Danny, que reside en Estados Unidos, contó que con parto humanizado en casa y con la ayuda de su madre, quien lo acompañó en el momento, pudo dar a luz dentro de una piscina.

Nunca he sentido tanto poder y orgullo en mi vida. Es lo más épico que he hecho. Qué equipo tan increíble tuve en este parto… El momento en que escuche tu primer aliento quedará grabado para siempre en mi corazón. Mi vida ha cambiado para siempre", expresó.

En su última publicación antes del parto, Danny mostró su estómago y dio un resumen de la aventura del embarazo.

¡Me gusta una barriga grande y no puedo mentir! Este bebé todavía está en el horno, pero está bien. Cuando miro mi barriga, nunca había visto una belleza como esa en mi cuerpo antes. El embarazo me dio permiso para que necesitaba toda mi vida amar mi cuerpo al nivel que siente mi alma. Nunca esperé amar mi gran barriga con tanta claridad y cuanto más me acerco a conocer a Wilder, mayor es el amor y una parte de mí no quiere nunca termina", expresó.