VIDEO. Pareja de abuelitos fallecen por COVID tomados de la mano

Dick Meek Shirley Meek cumplieron 70 años de matrimonio.

Se contagian de Covid-19.

La pareja falleció tomada de la mano y escuchando música.

Estados Unidos.- Una pareja que llevaba 70 años de casados falleció a causa de Covid-19, estaban en espera de recibir la vacuna antiCovid.

La pareja conformada por Dick, de 89 años, y Shirley Meek, de 87, residía en Ohio, Estados Unidos, y acababan de celebrar un año más de matrimonio en diciembre cuando descubrieron que ambos tenían COVID.

Durante varios días, la pareja permaneció en su casa, sin embargo, los síntomas se agravaron y ambos tuvieron que ser internados en el Hospital OhioHealth Riverside Methodist.

Según detalló la enfermera Mariah Sowers al medio Daily Mail, la pareja siempre se mantuvo positiva y unida incluso en sus últimos días.

Creo que la mayor impresión que tuve de esa familia fue el amor. Lo mucho que los amaba su familia… esa fue una de las cosas más importantes que me conmovieron de estos dos pacientes”, comentó.

Dick Meek y Shirley Meek. (Foto: Especial).

La conmovedora despedida

Los hijos de la pareja tenían una sola solicitud: que sus padres estuvieran juntos cuando llegara el momento de la despedida.

Hice que mi misión fuera tener una lista de reproducción de la música que los hiciera recordar cuando se conocieron sonando para ellos mientras fallecían. Y me puse a pensar que si la música tuvo tanto impacto en la vida de estas dos personas, estoy segura de que había muchas canciones que les eran memorables”, comentó.

Y, entonces, llegó el momento, según comentó la enfermera, la canción de despedida de Shirley fue "I'll be Seeing You" de Billie Holiday, mientras tomaba la mano de su esposo.

Diecinueve minutos después, escuchando “Swing Low Sweet Chariot” de Cash, Dick siguió a su esposa.

No hay palabras para expresar nuestra profunda gratitud por todo lo que usted y el personal de Riverside hicieron por nuestros padres, Dick y Shirley Meek. Realmente superaste las expectativas que teníamos, desde múltiples actualizaciones diarias, coordinando la comunicación entre UCI, acomodando nuestros deseos de que nuestros padres estuvieran juntos y, lo más importante, honrando el final con la lista de reproducción pacífica”, agradeció a la enfermera un hijo de la pareja.

FRG