VIDEO. Pastor evagélico agrede a su esposa sin saber que estaba en vivo

Brasil.- Sin saber que ya estaba en vivo ante sus seguidores, un pastor brasileño violentó a su esposa poco antes de comunicar un mensaje de paz para sus seguidores. Este hecho fue viralizado en las redes sociales por usuarios del país.

La indignación de los internautas impulsó que se difundiera la agresión. Por su parte, algunos medios locales identificaron al pastor como Edson Araujo, quien pertenece a la iglesia Dios es Amor, en San Pablo.

Cuando estaba a punto de iniciar su en vivo, se dio cuenta que había una ligera inclinación en la cámara, por lo que exclamó: "Estoy harto, mierda. ¡Haz las cosas bien, imbécil!".

Aunque la esposa nunca sale en el video, se puede escuchar un sonido parecido a un golpe mientras refunfuñaba.

Debido a las represalias de las personas del internet, después subió un video para disculparse, en este video, Araujo habló mientras que su esposa está en silencio a su lado.

Ayer estábamos en el horario de servicio, y no teníamos una posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a tratar de ordenar, y luego terminé tirando otro celular que hace la transmisión del himno. Ese dispositivo cayó al suelo y se rompió. Entré allí de forma temeraria, de forma equivocada, que no podía actuar por esa conducta y la forma en que actué, dirigí una palabra, nunca tuvimos ningún tipo de problema”, indicó.