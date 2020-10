VIDEO. Perrita defiende a su dueño de ladrones y recibe un disparo

Sudáfrica.- Un video captado por las cámaras de seguridad de una vivienda muestra el momento en que un hombre es asaltado y su perrita lo defiende, sin embargo, recibió un disparo por parte de los delincuentes.

Los hechos se registraron en la ciudad de Brakpan, en Sudáfrica, cuandode 58 años, regresaba a casa después de haber cobrado suen un banco.

Sin embargo, Lood no se imaginaba que había sido perseguido por dos asaltantes que llegaron hasta la puerta de su hogar para amenazarlo.

Los noté por primera vez cuando se estacionaron detrás de mí en mi camino de entrada. Vinieron a la ventana y me dijeron que abriera, así que lo hice. Me quitaron las llaves del auto y pensé, deben tomar mi auto y marcharse, está asegurado”, comentó De Jager al medio News24.

La nieta de De Jager, que había acudido a abrir la puerta con los dos perros, vio el altercado y los animales salieron corriendo en defensa de su dueño.

Tras intentar defender a su dueño, Niki, una dobermann de cuatro años, recibió un disparo por uno de los delincuentes.

Según comentó De Jager, Niki recibió un disparo desde la parte superior, a través de la espalda, pero después de que la llevaran al veterinario, lograron salvarle la vida.

Ella es valiente, ha sido entrenada así. Ella me salvó la vida, me habrían disparado, me dijeron que me iban a disparar”, comentó De Jager.