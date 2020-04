VIDEO. Perrito no deja parar a joven hasta que termine su tarea

Estados Unidos.- Un video publicado en la aplicación ‘Tik Tok’, se volvió viral pues muestra como un perro no deja parar a su dueño hasta que él termine su tarea, se puede observar como le ladra y lo amenaza con morderle, esto pasa durante la contingencia por coronavirus (Covid-19), el joven quería tomarse un receso de la computadora, sin embargo, el can no lo dejó levantarse.

Debido a la cuarentena por coronavirus, los estudiantes tuvieron que quedarse en casa, y para no perder el ciclo escolar, toman clases online desde su hogar y por lo tanto, también hacen tarea.

Tal es caso de este usuario, quien decidió compartir un video en ‘Tik Tok’, en donde se puede observar como él quería tomarse un pequeño descanso y alejarse de su computadora, sin embargo, el perro se encuentra muy cerca de él y parado en dos patas.

Así mismo, se puede escuchar que en un mínimo intento del joven de pararse, el can le ladra y amenaza con morderlo si lo hace.

En un momento se puede observar, como él chico le avienta una cobija para distraerlo y sale corriendo despavorido para que no lo mordiera.

Dicho video también se volvió viral en Facebook, pues hasta el momento tiene más de 2 mil reacciones.

FRG