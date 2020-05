VIDEO. Perrito tiene graciosa reacción cuando escucha que se lo comerían

Ciudad de México.- Un video que circula en redes sociales se volvió viral pues muestra como un perrito tiene graciosa reacción al escuchar que se lo comerían.

El video lo publicó la dueña del pequeño chihuahua en la aplicación ‘Tik Tok’, en donde ella empieza a decir que la situación es cada vez más difícil por la cuarentena por coronavirus (Covid-19).

Durante varios minutos se puede observar al perro dando la espalda mientras la mujer comenta que les faltaba dinero y que tampoco tenían comida, por lo que tuvo una importante decisión: comerse al perro.

Yo no sé qué vamos hacer en esta cuarentena, ya no tenemos comida, ya no tenemos dinero. Yo creo que… tenemos que comernos al perro”, se puede escuchar decir a la mujer.