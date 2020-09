VIDEO. Perro callejero interrumpe performance y ayuda a actor "herido"

Turquía.- Un video se volvió viral en redes sociales pues muestra el momento en que un perrito en situación de calle se acerca para auxiliar a un actor que fingía estar herido durante un performance.

Una presentación teatral en las calles de Turquía causó sensación en redes debido a la interrupción de las misma por algo extraordinario, esto cuando el actorque interpretaba el papel principal, se tumbó al piso fingiendo estar malherido.

Sin embargo, durante los “momentos de agonía” del actor, un perro que caminaba por la calle se acercó de inmediato al hombre tirado en el piso para auxiliarlo.

En el video se puede observar como el can empieza a lamerle la cara, meneando la cola, luego, no satisfecho, puso el hocico en el cuello de Uzunsoy.

Segundos después, otro actor también se acercó probablemente preocupado por lo que pudo haber pasado, y al ver lo que sucedía realmente, comenzó a acariciarlo por lo que el can se puso boca abajo.

Me alegré mucho cuando sentí los besos del perro. Me conmovió mucho. Era como un ángel que quería ayudarme. Fue un momento muy emotivo para mí. No me lo esperaba”, explicó Uzunsoy.