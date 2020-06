VIDEO. Profesor camina 10 kilómetros todos los días para dar clases a niños sin internet

Perú.- La historia de un profesor se volvió viral pues el hombre camina más de 10 kilómetros todos los días para poder darles clases a niños que no internet en casa, esto durante la cuarentena por coronavirus (Covid-19).

Se trata de Gerson Ames Gaspar maestro de 46 años que, ante la emergencia sanitaria, decidió dictar clases casa por casa a sus alumnos que no tienen acceso a la tecnología o necesitan reforzar su aprendizaje.

La iniciativa del docente surgió cuando se dispuso el aislamiento social obligatorio, ante su preocupación por la preparación de sus alumnos, a los que llamó de inmediato para establecer comunicación virtual, visitó en sus viviendas a quienes no pudo contactar. Así nació su labor del día a día.

Revisando la ficha de seguimiento y acompañamiento que tenemos los maestros en educación a distancia, había uno que no tenía teléfono y otro que no contestaba las llamadas, y con otros no se pudo mantener comunicación fluida; por eso focalicé a los chicos e inicié las visitas para el refuerzo de aprendizajes, con la autorización de sus padres”, aseguró el hombre.