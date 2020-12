VIDEO. Profesor prohíbe que alumno se gradúe por su corte de cabello

Chile.- Un padre de familia denunció en redes sociales que su hijo había sido discriminado por la escuela en su ceremonia de graduación por el corte de cabello.

Estoy aquí en el colegio Salesianos, a mi hijo no lo dejan hacer la licenciatura. El profesor Mario Torres no lo deja hacer la licenciatura por el corte de pelo de mi hijo… Lo citan temprano y no lo dejan ingresar solamente por el corte de pelo”, se le escucha decir Jaime Espinoza, padre del joven.