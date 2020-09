VIDEO. Puma 'acecha' a niños que jugaban en la calle

Estados Unidos.- Un video se volvió viral pues muestra el momento en que un puma ‘acecha’ desde una casa a unos niños que jugaban en la calle.

Los hechos se registraron en la ciudad de Pacífica, en California, Estados Unidos, cuando un hombre llamado, se llevó el susto de su vida al ver como un enorme depredador observaba a sus próximas

Según relató el hombre a ABC News, cuando él fue a buscar a su gato que salió de su casa horas antes, se encontró con un enorme felino, sin embargo, al principio pensó que solo se trataba de un perro.

Al principio pensé que era un pastor alemán, pensé 'oh, el perro de alguien’… Entonces miré y se volvió y me miró, y yo dije, 'Dios mío, no, ese es un puma'", dijo Kerrisk.