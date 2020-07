VIDEO. 'Qué me importa soy la dueña' mujer golpea brutalmente a perro

Argentina.- Un video que circula en redes sociales causó indignación pues muestra como una mujer golpea brutalmente a un perro y se defiende argumentando que es suyo.

Los hechos se registraron en Recoleta, Argentina, cuando una joven llamadalogró captar en video un caso de

En el video se puede observar a la mujer con un perro de raza golden retriever esperando cruzar la avenida, sin embargo, comienza a abofetearlo, después de que se dio cuenta de que la grababan, la mujer se alejó jalando la correa del animal.

Según la testigo, antes le había dado dos patadas en el lomo y, por eso, decidió comenzar a filmar.

Después de la segunda patada logré grabarla. Me dijo 'vos qué mirás' y yo le respondí que la estaba filmando, que lo que estaba haciendo era un delito y que la iba a denunciar. A lo que me contestó: 'Qué me importa soy la dueña'... Yo tengo un perro, soy amante de los perros y no lo podía creer, estoy indignada”, aseguró la mujer.