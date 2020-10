VIDEO. Repostera hace pastel hiperrealista idéntico a ella

Estados Unidos.- Una repostera se volvió viral en redes sociales tras hacer un pastel selfie hiperrealista que luce igual a ella.

Natalie Sideserf, de 35 años, se convirtió en una repostera muy popular en Texas, Estados Unidos, esto se debe a que crea productos horneados hiperrealistas de objetos cotidianos.

Ahora, la repostera sorprendió a todos sus seguidores al dejar de lado estos objetos cotidianos y realizar una figura en pastel idéntica a ella.

El pastel de selfies era algo que pensé que nadie había visto antes… Me encanta que a algunas personas les guste y me encanta que algunas personas lo odien… Soy 100% genial si dices: 'Eso me da asco'. Eso es lo divertido que tiene", dijo.