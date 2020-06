VIDEO. ¡Reprobados! Hacen examen en línea juntos y no apagan su cámara

Ciudad de México.- Un video que circula en redes sociales causó las risas de los internautas pues dos jóvenes fueron reprobados al decidir hacer trampa respondiendo el examen en línea juntos y por error no apagaron su cámara.

Debido a la cuarentena por, las clases, así como las evaluaciones, han sido en línea, sin embargo, muchos alumnos y maestros han pasado algunaspor olvidar apagar la cámara o el micrófono.

Tal es el caso de estos dos alumnos que que los descubrieron haciendo trampa en su examen.

En el video se puede observar a los dos jóvenes viendo a la pantalla y copiando las respuestas, por lo que el profesor decidió reprobarlos.

Veo que dos compañeros están haciendo el examen juntos. Se los voy a cancelar a ambos. Ambos tienen el examen cancelado, no sé si me están oyendo o no", les dijo el profesor.