VIDEO. Rescatan a 7 niños de camioneta; los hallan por sus gritos

Sinaloa.- Siete menores de edad entre 2 y 13 años fueron rescatados dentro de una camioneta con pintas contra una funcionaria del DIF; de acuerdo con las autoridades, todos ellos presentaban signos de desnutrición, además de que los mayores han mostrado una actitud retraída y agresiva.

La historia comenzó el pasado miércoles, cuando comenzó a viralizarse en redes sociales un video donde se podían escuchar los gritos de los menores dentro de la camioneta, frente a las instalaciones de la Policía Municipal de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con Noroeste, las autoridades lograron detener al conductor, quien dijo ser padre de los niños y explicó que había sido de baja del Sistema DIF en Durango, por lo que habían viajado a la Ciudad de México para pedir la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el DIF capitalino no les ofreció ninguna ayuda, por lo que la familia originaria de La Paz, Baja California, reiniciaron su camino para volver a su hogar, con mensajes en contra de una funcionaria del DIF pintados en el exterior de la camioneta.

Situación alarmante

Roberto Rodríguez, presidente del DIF Mazatlán, explicó que los menores ya se encuentran a resguardo de la Procuradoría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, pero todos los menores presentan signos de desnutrición, falta de higiene, piojos e incluso el mayor llegó a agredir a una de las trabajadoras sociales.

Por su parte, los 3 adultos que fueron detenidos cuando se rescató a los menores ya fueron puestos en libertad, pues se confirmó que eran sus padres y su abuela, publicó El Debate.

“Cuando realizamos las investigaciones y nos contactamos con más familiares de los menores la abuela de la niña de dos años nos rogó para que no le entregáramos la niña a su madre, ya que esta sufría de problemas mentales, así mismo tres de los siete menores, son hermanos y su madre se encuentra en Baja California, y ella prestó a sus hijos a su padre con la finalidad de ir a pasear pero este ya no los regresó, con los otros tres menores hay un problema mucho mas grave, pues el papá de ellos sufre de inmadurez para hacerse cargo de ellos, y la madre se encuentra recluida, por lo que se tendrá que buscar con quien entregarlos, con alguien que se comprometa a cuidarlos, por lo pronto los tendremos bajo resguardo a todos mientras esta situación se resuelve, he de aclarar que la abuela de la menor de dos años y la madre de los otros tres están haciendo todo lo posible por juntar los papeles demostrar que son capaces de cuidarlos para que les sean entregados”, dijo el funcionario del DIF.

Mientras los menores siguen en un refugio del DIF de Mazatlán, las autoridades siguen trabajando con ellos para tratar de ganarse su confianza y descubrir qué fue lo que realmente sucedió.