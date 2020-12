VIDEO. Salvan a tortuga marina que iba a ser devorada por un tiburón

Estados Unidos.- Dos pescadores lograron rescatar una tortuga marina de las fauces de un tiburón tigre.

Los hechos se registraron en la costa de las Bahamas, cuando los hombres identificados comolocalizaron al enorme depredador a unos cuantos metros de ellos.

Según relataron al medio Fox News, vieron como el tiburón pronto se acercó lo suficiente para que pudieran ver a la tortuga agitándose en su hocico, por lo que decidieron sacarla.

En un video compartido en redes sociales por los pescadores se puede observar como aparentemente retroceden el bote más cerca del animal y toman a la tortuga hasta que el tiburón soltó su agarre.

Fue una vez en la vida… he pasado incontables horas en el agua. Desde que pude caminar y nadar, he estado en el agua ... y esa debe ser una de las cosas más locas que he visto", comentó uno de los pescadores.