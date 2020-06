VIDEO. Se niega a usar cubrebocas en banco de León y la nombran #LadyÉlite

León, Guanajuato.- Una mujer ‘bautizada’ en redes sociales como #LadyÉlite se negó a usar cubrebocas dentro de un banco en la ciudad de León, Guanajuato, ella asegura que el Covid-19 es una farsa y que los de la élite como ella lo saben.

En redes sociales circula un video en el que se ve a una mujer sin cubrebocas en un banco y se escucha que, con amabilidad, una empleada le pide usarlo.

Que mala onda que no se lo pone señora ni porque se lo piden bien”, le dice la empleada.

Segura de lo que cree, la mujer le advierte que no va a discutir con ella y no tomará las medidas sanitarias, pues el coronavirus es un invento de las élites.

No voy a pelear contigo porque el asunto no es contigo, sabemos que es de las élites, sabemos que esto es una farsa y no es contigo el asunto por favor”, le dice #LadyÉlite.