VIDEO. Se viraliza mujer que pide 'le borren' un amargo amor con termómetro infrarrojo

Ciudad de México.- Una mujer se ha convertido en la sensación de las redes sociales, pero sobre todo de Twitter, donde un usuario compartió el jocoso fragmento de su entrevista para la televisión abierta. Pide que le ayuden a borrar el recuerdo de un amargo amor.

El video que se hizo viral en Twitter muestra el momento en que la mujer dice: ‘máteme ese recuerdo de ese amargo amor’, al pasar por el termómetro infrarrojo, a manera de mofa por los comentarios acerca de que el instrumento supuestamente mata las neuronas.

La protagonista del video se llama Marlén Castro y es una madre de familia que reside en la Ciudad de México, aunque al momento se desconoce si ya se sabe la persona más popular de todo el país.

Internautas piden compartir el clip hasta que llegue a ella y así descubra que ya es famosa.

Y, a decir de sus palabras, han sido etiquetadas como ‘arte’ y ‘poesía’, así como usadas en distintos memes sobre cualquier tipo de recuerdo que se desee olvidar. Pero sin duda, su mayor logro ha sido hacer reír a miles de personas de todo México, a horas tan tempranas.

La Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Puebla explicó a través de un video compartido en Facebook el funcionamiento del termómetro infrarrojo, luego de que una mujer se negara a usarlo.

El momento se viralizó en redes sociales, pero al parecer, no es la única persona que no quiere pasar por la pistola de temperatura, debido a una falsa creencia difundida en Internet, acerca de que el termómetro mata las neuronas, aun cuando este no emite calor ni radiación, por lo que es imposible que provoque daños oftalmológicos o cerebrales.

MDHT